Marie HODY

Assistante qualité/sécurité/environnement depuis plus de 2 ans j’ai envie d’évoluer sur un poste avec plus de responsabilités et d'élargir mon domaine de compétence.



Mes principales missions au cours de mes différentes expériences :



- Mise en place d’un système de management environnemental selon la norme ISO 14001 version 2015 dans une entreprise d'industrie chimique (soumise à autorisation) afin d’assurer sa certification. Travail sur le passage de la version 2008 à la version 2015 de la norme ISO 9001.



- Accompagnement des pilotes de processus afin de les accompagner dans la mise en place des indicateurs, procédures et instructions nécessaires à leurs activités. Travail au sein du service sécurité/environnement sur ce site soumis à déclaration.



- Gestion des réclamations clients (notamment en automobile) et des litiges fournisseurs. Contrôle qualité sur les lignes de refendage. Participation à l'audit de suivi ISO TS 16949.



Durant toutes mes expériences, la responsabilisation de mes équipiers et la mise en œuvre des exigences en matière de qualité sont restées ma priorité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Norme ISO 9001

Analyse environnementale

Norme ISO 14001

Suivi d'indicateurs

Audit

Sensibilisation du personnel