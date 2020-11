Je suis polyvalente et adaptable. Mais aussi rigoureuse, à l'écoute et organisée.

J'aime le relationnel (à lécrit comme à loral) et j'ai une bonne dose de motivation pour m'investir dans mon prochain défi professionnel !

Je suis donc en recherche d'un poste polyvalent de chargée de mission, dassistante ou de graphiste. Dans le print, le web/marketing ou l'administratif.



Mes atouts :

- Une bonne capacité d'adaptation

- De la curiosité

- Le sens de l'organisation

- Et le goût du travail en équipe