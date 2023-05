Marie JEANJEAN

Actuellement Chef de Secteur pour LG Electronics (Électroménagers, TV, Son, Téléphonie Mobile) sur Paris, je cherche à me créer de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts, élargir mon réseau. Je suis une personne très dynamique et impliquée dans tout ce que j'entreprend, passionnée par mes produits. J'ai toujours travailler dans le secteur de l'électroménager, le son, l'image et la téléphonie mobile après 5 ans dans la distribution, notamment Darty, j'ai eu la chance de découvrir le métier de chef de secteur pour la marque LG. J'aime ce poste car je suis quelqu’un de très autonome et responsable. J'aime le côté relationnel que je dois développer chaque jours avec mes interlocuteurs, chaque journée est différente. LG est une marque très innovatrice, c'est un super challenge que de développer la force de vente pour ces produits.



Mes compétences :

Merchandising

Formation