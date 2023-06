Marie- José BOT-ESCLUSE

Médecin à la retraite j'ai entrepris d'écrire, une idée qui me tenaillait depuis mon enfance où j'ai accumulé des archives familiales afin de les mettre en forme plus tard. Je suis secrétaire du groupement des écrivains médecins depuis 2006. j'ai écrit un livre d'ophtalmologie à l'usage des généralistes, étudiants, internes etc. paru chez Springer "Abord clinique en ophtalmologie" . j'écris ma biographie familiale que j'espère la finir bientôt malgré mais multiples occupations : familiales et amicales, voyages, expositions et musées etc. Je me suis mise pour cela à la généalogie. J'écris aussi des nouvelles et des poèmes depuis longtemps, par plaisir mais non publiés. J'aimerais publier un petit livre d'histoire pour enfants, illustré à l'encre de Chine par ma mère et ne sais pas si cela pourrait intéresser un éditeur. Et qui?

J'aime le théâtre plus que le cinéma, la lecture à laquelle je m'adonne beaucoup depuis ma retraite, livres nouveaux ou anciens de notre bibliothèque familiale, le jardinage que je pratique dans notre maison de campagne et la nature. je suis inscrite à Noé conservation et transmets au muséum d'histoire naturelle es comptages des papillons et animaux de mon jardin entretenu sans pesticides ce qui me donne beaucoup plus de travail! mais j'ai un jardin magnifique où j'associe les couleurs et les plantes. Je voyage beaucoup avec mon époux ou mes enfants ou amis...