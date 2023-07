Marie-Josée Kelly CLAMY BOCCARD

La marque CLAMY BOCCARD CREATIONS SARL, est une marque de bagages innovants qui s’intègre dans un souci de bien-être avec une dimension sociale et environnementale, en offrant une solution de valeurs durables et éco-responsables. J’optimise mes produits grâce à l’utilisation de matériaux écologiques et socialement responsables dans la vision du développement durable.



- COACH GPTCA Niveau B.

- Conceptrice et créatrice de la ligne de sacs KBMYFREEBAG All-In-One, un concept innovant de sacs « haut de gamme » dans le domaine des équipements.

LA PARFAITE COMBINAISON POUR LE VOYAGE, LE SPORT ET LES LOISIRS.

Ce concept thérapeutique est révolutionnaire.

Pratique, flexible, et écologique, ces sacs 100% recyclables sont conçus dans un textile en PET recyclé pour une utilisation plus respectueuse de l’environnement, et pour une meilleure sensibilisation sur le réchauffement climatique.

L’ensemble se compose de 3 sets de bagages multifonctionnels et modulables avec 3 formats (cabine, moyen et large).

Le concept unisex facilite la vie des utilisateurs en offrant un maximum de mobilité, de confort et de sécurité.

LA PRODUCTION EST CERTIFIÉE ET CONÇUE DANS LE RESPECT DES NORMES :

ISO 14001 (norme de responsabilité environnementale),

ISO 9001 (norme de respect de la qualité),

SA 8000 (respect des droits fondamentaux des travailleurs).



DISTINCTIONS:

- Médaille d’or au Salon International des Inventions de Genève.

- Lauréate Prix «Esprit d’Entreprises » décerné par le Cercle des Dirigeants d’Entreprises.