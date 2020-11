Marie-Kim CHAVEROCHE

Madame, Monsieur,

Jai commencé ma carrière professionnelle en laboratoire de recherche en microbiologie à lInstitut Pasteur. Après 18 ans de recherche, jai orienté mon parcours professionnel dans linformation et la documentation en validant une Licence professionnelle de Documentation dEntreprise, un Master 1 (Gestion de lInformation et de la Documentation), puis en ligne un Master 2 en information-Documentation à lUniversité de Montpellier. Jai ensuite occupé pendant un poste de documentaliste administrative, toujours au sein de lInstitut Pasteur, dans le Service des Brevets et Inventions. Je mettais à jour les bases de données, effectuais des recherches bibliographiques, gérais l'archivage du service qui génère beaucoup de papier, ainsi que le courrier entrant.

Après une mission d'un an pour le groupe Servier de documentaliste scientifique dans le Département dInformation et de Documentation (veille scientifique, fourniture d'articles scientifiques, contribution au travail de bulletinage des autres collaborateurs) j'ai effectué de l'archivage dans le service de Pharmacovigilance chez Roche.

Je recherche désormais un sens nouveau à donner à ma carrière et ma réflexion ma amené à postuler à des postes de documentaliste scientifique qui répondent à l'évolution de carrière que j'ai choisi.

Mon tempérament dynamique, ma disposition à me former rapidement si besoin, ma polyvalence ainsi que mon sens relationnel et mon sens du service sont de réels atouts pour travailler en équipe.

Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements et vous rencontrer pour en discuter. Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes considérations respectueuses.