Marie LARANJEIRA

Passionnée par l'humain, avec à mon actif, 25 années de rencontres riches et variées, dans les secteurs de la recherche, des IT, du recrutement, du luxe, de l'art, je me suis tournée naturellement vers l'accompagnement individuel et collectif.



Conjuguer performance et sens, un suivi sur mesure pour:

Accompagner votre évolution, le changement en approche positive,

Développer les talents, amplifier les potentiels,

Mettre en lumière la prise de conscience de vos zones de performance,

Permettre la création de relations authentiques par une communication adaptée, travail sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'assertivité, développer vos charisme et leadership...

Gestion de carrière, accompagner la reconversion, la transition professionnelle, la recherche d'emploi, préparer aux entretiens...

Accompagnement des projets d'entrepreneuriat.

Intercultural coaching - top & middle management

Coaching de vie / Life coaching

Soins énergétiques et Mian Xiang,

Etude de votre thème numérologique.





Helping individuals who aim to grow, set themselves challenging personal and work goals, and take action

Creative team player with strong influencing, coaching and mentoring skills, results-oriented.

A cross disciplinary approach, with extensive background in strategy and positionning, commercial, marketing and communication, in highly competitive and dynamic organizations.



www.mariecoaching.com



Pnl entreprise

Conseil

Stratégie digitale

Coaching professionnel

Coaching individuel

Coaching de vie

Coaching de dirigeants