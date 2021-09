Marie Laure FLEMING (CHIGOT)

Conseil indépendant et plume bilingue :



- Cibler, définir et adapter les messages en tenant compte des sensibilités culturelles et des marchés considérés.

- Créer et développer des stratégies de communication sur mesure.

- Renforcer la visibilité dans le respect des marques et en fonction des marchés.



Références institutionnelles et retail : al dente (Parfums Chopard, Boucheron), American Friends Musée dOrsay (gala annuel à Paris), Carven, Conseil des ventes (conférence en partenariat avec lAcadémie des beaux-arts), Faidee, Alwaleed Philanthropies, Nuun Jewels, Walid Akkad, Weber Shandwick (Nespresso), etc.



Références médias: CNBC, Dow Jones & Company (communication de crise 9-11, wsj.com, The Wall Street Journal Europe), MTV Networks, National Geographic Channel, Readers Digest, The New York Times Company (dont les CEO dinners au World Economic Forum, et nytimes.com), Le Figaro (quotidien et figaro.fr), Le Parisien, Eurosport, etc.



Anciennement : Dow Jones & Company/The Wall Street Journal, Paris Première, RMC, Sygma TV, Figaro Madame.