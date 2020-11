Co-fondatrice de la SELARL AVO4, cabinet implanté à NANTES et CHATEAUBRIANT.



Au sein du cabinet AVO4, Marie-Laure FLOCH intervient dans les domaines suivants :

- Droit de l'urbanisme et de la construction

- Droit public général

- Droit des étrangers et de la nationalité



Mes compétences :

Droit

Droit public

Droit public des affaires

Marchés publics

Urbanisme