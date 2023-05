Marie Laure N’DEY BOUDET

Marie Laure N'Dey épouse Boudet; issue du cursus d'Expertise comptable de l'intec-cnam Paris, la Rigueur, l'autonomie et la polyvalence sont les mots me qualifiant professionnellement. Sur le plan personnel, j'ai un amour pour la justice et l'engagement social.

je suis ainsi engagée au sein de l'association "Acte Urbain", association dont le but est d’oeuvrer pour des problématiques touchant à l'habitat, au mal logement et à l'environnement.

Je suis aussi membre du Rotaract et par ailleurs élue au conseil municipal de la jeunesse de Montpellier. Structure de démocratie participative, c'est un lieu d'engagement citoyen, un moyen de proposer et réaliser collectivement des projets pour la jeunesse. Je crois en l'émergence de la conscience collective et la vision partagée comme gage d'une réussite collective de tout projet.

Toujours en quête de savoir et intéressée par tous les domaines,Je serai ravie d'échanger avec vous.

Comme le dit Édouard Herriot:" la culture c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié".



Mes compétences :

Droit des sociétés

Contrôle de Gestion

Audit

Finance

Droit fiscal

Comptabilité générale privée et publique

Comptabilité analytique