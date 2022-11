Je suis consultante en recrutement au sein de l'agence PROJET'S 1, groupe G.I.F spécialiste de la délégation de personnel en bureau d'études et technique.



Je recherche régulièrement des profils techniques tels que dessinateurs, projeteurs, techniciens études de prix mais également des profils en encadrement de chantier, conducteurs de travaux spécialisés en TCE, G.O ou bien Second oeuvre : lots techniques, lots architecturaux.



Je propose également mon expertise aux entreprises en recherche de personnel Bureau d'études pour des contrats de travail temporaire, CDD ou bien CDI.



Si vous êtes à l'écoute du marché ou bien à la recherche de talents, n'hésitez pas à me contacter au 01.42.74.79.91et/ou @ marie-laure.roquencourt@gif.fr .