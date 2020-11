Marie-Laure VERMEIL

ÉCRIVAIN PUBLIC- CONSEIL EN ÉCRITURE/ BIOGRAPHE/ ANIMATRICE D'ATELIERS D'EXPRESSION ORALE ET ÉCRITE/ INITIATION WORD-INTERNET-SMARTPHONE/COACH EN EXPRESSION ORALE



Après avoir enseigné pendant plus de 20 ans le Français et la communication ( écrite et orale) en lycée agricole, j'ai choisi de mettre mes compétences rédactionnelles, mes capacités d'écoute et d'adaptation ainsi que mon goût pour les contacts humains, au service d'un métier qui, loin d'avoir disparu, prend aujourd'hui tout son sens pour devenir un véritable service de proximité pour tous.



Être écrivain public, c'est apporter une aide concrète à toutes celles et ceux qui, quel que soit leur âge et leur niveau social, se sentent un peu perdus dans le monde actuel où la communication écrite est partout.

Un litige vous oppose à une entreprise, à une compagnie d'assurance, à une banque, à un bailleur ? Bien souvent, afin d'étudier votre dossier, on vous demande d'exposer votre problème dans un courrier argumenté.

Vous devez signaler un changement de situation à une administration ? Même chose, on vous demande de faire un courrier sur papier ou par la voie électronique.

Vous voulez candidater à un emploi ou dans une formation et vous devez construire un CV et une lettre de motivation qui seront percutants ?

Les situations dans lesquelles nous devons communiquer à l'écrit ne manquent pas, et bénéficier d'un appui extérieur peut s'avérer fort utile pour gagner en efficacité.



L'aide à la correspondance et l'assistance administrative que je propose sont deux services visant à simplifier la vie de mes clients.

J'aide ainsi, en particulier les seniors, à organiser leurs "papiers", à comprendre les courriers qu'ils reçoivent, parfois rédigés dans un langage administratif un peu obscur...Je gère aussi, en concertation avec eux, les lettres qu'ils ont besoin de rédiger, y compris dans le domaine de la vie privée...



La confidentialité est bien sûr au cœur de mon métier.

Si j'ai choisi de me former au métier d'écrivain public en intégrant la licence professionnelle de la Sorbonne Nouvelle, c'est d'ailleurs pour apporter des garanties à ma clientèle dans ce domaine. Le respect du secret professionnel fait partie intégrante des règles de déontologie que tout écrivain public qualifié doit se fixer.



Je propose également une initiation aux outils que sont les smartphones, internet et word.... à destination des seniors, mais pas seulement ! Mes compétences pédagogiques me permettent de proposer une formation très individualisée à des personnes qui souhaitent maîtriser ces outils modernes pour pouvoir acquérir, conserver ou retrouver une autonomie et avoir le plaisir de communiquer avec le monde extérieur. Mes séances d'initiation se déroulent en très petits groupes ( pas plus de 3 personnes), sur un rythme qui tient compte des besoins de chacun.



J'anime également des ateliers d'expression écrite ou orale. Certains d'entre eux sont tout à fait adaptés au public des seniors et se déroulent soit en maisons de retraite ou résidences seniors, dans les centres sociaux, en bibliothèques, ou à domicile. Ce sont des moments de convivialité très stimulants sur le plan cognitif. Nous partageons, souvent autour de thématiques, des souvenirs, des émotions, des opinions...Je m'appuie sur la presse, la littérature, l'expression artistique en général de façon à solliciter les capacités intellectuelles et créatrices des personnes. Les ateliers, qui reposent sur l'oralité, donnent néanmoins naissance à des textes car je mets en mots, dès que cela est possible, la parole des participants dans des textes variés : articles, témoignages, livrets, récits, portraits, poèmes...Cette démarche de projet s'avère très fédératrice pour les groupes et, sur un plan individuel, elle permet de retrouver l' estime de soi et confiance en la vie!



J'accompagne également toute personne qui le souhaite dans la rédaction de sa biographie complète ou d'un épisode particulier de sa vie. J'ai l'expérience de ce type d'écrit, qui peut prendre des formes très brèves comme s'étaler sur plusieurs centaines de pages.

Pour certaines personnes, le projet sera un peu différent : elles souhaitent rendre hommage à un proche à travers un portrait, en créant un recueil ou bien un livre avec plusieurs chapitres.

Je peux me charger de la rédaction complète ou bien apporter des conseils en matière de relecture, corrections, réécriture.

J'estime que toute personne qui en a le désir devrait avoir la possibilité de raconter sa vie dans un texte, parce que, bien souvent, c'est une démarche thérapeutique, qui permet de prendre du recul, de mieux se connaître, de se réconcilier avec son passé et avec les autres.



Enfin, m'appuyant sur mon expérience d'enseignante qui m'a amenée souvent à siéger dans des jurys d'examens ou au sein de commissions de recrutement, je propose des séances d'entrainement à tout type d'oral, pour les salariés, les étudiants, les scolaires, que ce soit pour se préparer à un entretien d'embauche, à un oral de concours, aux épreuves de français de 1ère ou au Grand Oral du Bac, ou même à un exposé...Depuis la gestion de la prise de notes et la composition du plan, jusqu'à la manière d'introduire ou de conclure, la façon de se tenir ou le choix du vocabulaire, je conseille avec bienveillance mes clients dans le but de les amener à réussir.