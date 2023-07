Marie LÉBEAUPIN

Bonjour et Bienvenue à Tous sur mon profil.



Passionnée par les relations humaines, ma fonction consiste à accompagner les Organisations et Entreprises tous secteurs dans différents domaines : recrutement, chasse, développement et consulting, stratégie, accompagnement ..





Je suis forte d'une expérience de 6 ans dans l'Education puis de plus de 12 ans dans le domaine du CONSULTING RH auprès de Dirigeants TPE, PME/PMI et Grands Comptes (commercial, stratégie, expertise : EXPERTISE EN FORCE DE VENTE, MANAGEMENT DES HOMMES, DÉVELOPPEMENT de Centres de Profits tous secteurs d'activités).





Après validation d'un Diplôme Supérieur en Management en cours du soir (validé auprès de Professionnels) et après un parcours évolutif sur une fonction de Consultante et de Responsable de Bureau dans le monde du Consulting (Multinationale, PME et Cabinets de chasse), j'ai créé en mars 2009 ma structure : Gérante sur le Grand Ouest de la France et Paris (création du Cabinet : ML & Associés Consulting).

Puis par choix personnel, j'ai intégré en février 2014 le cabinet de chasse AMEA CONSEIL du Groupe ONET avec pour challenge la création, le développement du CABINET sur le GRAND OUEST / Le CENTRE de la France et sur PARIS.



J'interviens en tant que réelle Coach auprès des Décisionnaires (Grands Comptes et PME/PMI) et en tant que réelle Partenaire dans le domaine des ressources humaines.



Parce que chacun a les ressources pour réussir, s'il a trouvé sa voie !





Je suis amenée à travailler au sein de différentes Organisations dans des environnements très variés : Entités juridiques allant de de 1 à 60 000 Collaborateurs et également avec un contexte de conventions collectives différentes.



Conseil en management des Hommes et en stratégie d'entreprises.



Disponible depuis mi novembre 2017 je suis à la recherche d’un nouveau challenge.



Mes compétences :

Networking

chasse de têtes

recrutement

Accompagnement RH

Business planning

Approche directe

Management