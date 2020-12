Marie LESTREMAU

Sophrologue professionnelle, j'accompagne toute personne souhaitant trouver un équilibre durable et une harmonie entre le corps et l'esprit. Je suis spécialisée en maladie et dépendance, j'aide les personnes du diagnostic au traitement en passant par l'acceptation, les aidants...Moi même atteinte des maladies chroniques, je suis à même de comprendre la douleur, les conséquences physique et morale qu'elle engendre.



Forte de mon expérience de plus de 10 ans en RH, j'interviens aussi en entreprise pour des problématiques d'amélioration de la performance, de cohésion d'équipe, de QVT, d'inclusion des PMR. Je propose des accompagnements de préparation mentale pour des projets de reconversion professionnelle ou des projets personnels.



Mes protocoles d'accompagnement reposent sur la méthode sophrologique exclusivement renforcés par mon expérience, incluant des exercices de relaxation dynamique, et des séances de visualisation. Je propose la sophrologie en séances individuelles ou en groupe sur des thématiques diverses. J'organise régulièrement des ateliers collectifs. Je propose tous les mois des cours de sophro-yoga en groupe. Je me forme actuellement à l'art-thérapie afin de compléter mes outils thérapeutiques.



Je vous reçois à mon cabinet sophrOz'Conseils à Bègles, ainsi qu'au centre de rééducation fonctionnelle à Villenanve d'Ornon, sur rdv.



https://sophroz-conseils.com