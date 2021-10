Marie LIPP

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

- Elaboration d une strategie globale qui repond aux enjeux et besoins de communication, en lien avec la politique de l entreprise

- Selection des actions de communication et indicateurs de performance associes

- Mise en place de plans de communication, choix des canaux, supports, coherence des messages et planification

- Pilotage de l execution du projet dans le respect du delai et du budget defini

- Administration du budget et negociation

- Realisation et production de contenus / elaboration de briefs et cahiers des charges

- Coordination/gestion de projet en relation avec les differents interlocuteurs

- Accompagnement et animation des equipes : acculturation, engagement, adhesion, federer

- Gestion de relations publiques, relations presse et communication institutionnelles

- Mise en œuvre de plan medias : achats d espaces print et web / acquisition digitale

- Suivi de la performance : evaluation des actions de communication et impacts / reporting et bilans / retours d experience

- Connaissance des r egles juridiques dans le cadre de la communication

- Realisation d actions innovantes repondant à une meilleure experience client/utilisateur

- Maitrise de la chaine graphique et connaissance des medias

- Veille sur l environnement, le marche, la concurrence et les tendances consommateurs



COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

- Organisation d evenements dans leur globalite

- Choix des lieux, appels d offres, selection traiteur, prestations techniques : sonorisation, sc ene, lumi ere, video, musique, etc

- Contact avec les animateurs, journalistes, conferenciers ou artistes

- Animations, team building, commande de cadeaux

- Gestion des invitations, coupons reponses, billetterie

- Organisation des transports, bus et parkings

- Repetitions et gestion des intervenants et prestataires

- Maitrise des aspects securite : hôtesses, agent de securite et incendie

- Supports de communication associes



EXEMPLES D EVENEMENTS REALISES :

- Communication institutionnelle et relation publique : conferences publiques jusqu à 2000 personnes, ceremonies de vœux, evenements publics sur mesure jusqu à 500 personnes, matchs parraines pour promouvoir un partenariat sportif

- Communication commerciale : stands sur un salon, actions street marketing

- Communication interne : seminaires en France jusqu à 300 personnes, seminaires à l Etranger, temps forts jusqu à 6000 personnes : evenement sur mesure (reunion du personnel, soiree festive, anniversaire d entreprise)



PARTENARIATS / SPONSORING

- Gestion des demandes de partenariats

- Negociation et relationnel avec les partenaires

- Suivi du partenariat, verification des contreparties



INFORMATIQUE

- Excellente maîtrise des outils bureautiques Office : Word, Excel, PowerPoint

- Utilisation de logiciels de developpement de formulaires pour enquêtes et sondages

- Animation et administration d un site web

- Tr es à l aise sur les Reseaux sociaux

- Creation de visuels, affiches, flyers, mise en page et retouches d images/photos

- Montages videos



QUALITES

- Gestion de projet / Encadrement

- Motivation / Dynamisme / Positivite

- Organisation / Rigueur / Methodologie

- Force de proposition / Creativite / Esprit critique

- Capable de prendre des decisions / Initiatives

- Polyvalence / Adaptabilite

- Aptitudes à communiquer et à ecouter

- Capacite redactionnelle