Marie LOPEZ

Actuellement en 1er année du Diplôme Universitaire et Technologique Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) à Grenoble, j’aimerais effectuer ma seconde année en alternance.

Je suis donc à la recherche d’un contrat de professionnalisation.



Passionnée par le marketing, la communication et la gestion, je souhaite maintenant me former dans ces domaines pour y travailler dans le long terme. Dynamique, motivée et très sérieuse dans mon travail, je suis déterminée à me former rapidement et efficacement, et je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



J'ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 9 mois, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à l'obtention future de mon diplôme et la construction de mon début de carrière.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autonomie

Travail en équipe

Études qualitatives

Comptabilité

Études statistiques

Relations clients

Gestion de la relation client

Rigueur

Conseil

Marketing

Études marketing

Assiduité