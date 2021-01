Marie-Loup PINET

Mobile sur la région PACA, dynamique et en quête de nouveauté, je suis expérimentée dans le commerce. La relation client et l'esprit d'équipe sont, pour moi, des atouts indispensables pour performer dans ses missions et assurer la pérennité d'une entreprise.



Secteur d'activité en croissance, aujourd'hui, mon objectif est de me développer sur le marché de la dermo-cosmétique et d'intégrer une marque dans laquelle je puisse m'épanouir et me projeter.



Mon Master 2 en Marketing et Vente me permet d'avoir des connaissances théoriques et pratiques dans le commerce, la gestion et le management.

Ma Licence Responsable de Développement Commerciale m'a permise d'être opérationnelle pour intégrer mon alternance de master avec CHANEL en tant que Technico-commerciale.

Grâce à mon BTS Métier de l'Esthétique, des Cosmétiques et de la Parfumerie et mon expérience terrain, j'ai des compétences techniques des métiers associant Beauté et Santé.