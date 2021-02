Marie MARTINEZ

Qui je suis ? Une femme de terrain, un manager reconnu et une collaboratrice investie.



Mon parcours professionnel ? Très riche dexpériences dans différents domaines : grande distribution, loisirs, aide à la personne.



Mes études ? Un BAC commerce, un DUT techniques de commercialisation et une école de commerce spécialisation marketing opérationnel.



Ce que jaime ? Les gens, les responsabilités, rendre service, manager, faire grandir les hommes et lentreprise, me sentir utile.



Vous voulez en savoir plus ? Contactez moi et nous pourrons échanger plus longuement sur vos besoins, mes attentes et peut être notre futur collaboration.