Marie MOREAU (MORISSON)

Déc 2021 à ce jour : OPÉRATRICE PROGRAMMATRICE, Cellule de Pilotage des activités, Enedis Saintes 17, Intérim

Collecte, traitement et suivi des demandes dinterventions reçus suivant différentes canaux (mails, téléphone, portail intranet)

Programmation des activités des techniciens en base opérationnelle à laide du logiciel de planification en optimisant les tournées

Gestion des appels entrants (internes et externes)

Télétravail

2012/2019 : RESPONSABLE PLANNING DÉCHETS INDUSTRIELS, Veolia Propreté Châteaubernard 16, CDI

Management d'une équipe de 20 à 30 agents (CDI, CDD, INTERIM)

Planification du personnel roulant et Coordination avec le service Maintenance/Atelier

Gestion et traitement des appels téléphoniques (commandes, réclamations)

Recrutement, Réalisation des entretiens individuels des agents

2010/2012 : RESPONSABLE PLANNING TRANSPORT, Veolia Transport Châtellerault 86, CDI

Planification de tout le personnel roulant (200 agents) urbain et interurbain

Coordination avec les services Exploitation, Tourisme, Atelier, RH, Facturation

Gestion et suivi des paies de l'ensemble du personnel en collaboration avec le service RH

Astreintes

2005/2010 : ASSISTANTE DEXPLOITATION, Veolia Transport Poitiers 86, CDI

Planification du personnel roulant urbain et interurbain

Management d'une équipe de 75 agents, Coordination avec les services Exploitation et Atelier

Gestion et suivi des recettes conducteurs, vente de billetteries

Gestion et suivi des réclamations-voyageurs

2005 : EMPLOYEE ADMINISTRATIF, Fraikin Locamion Poitiers 86, CDD

Suivi des plannings du personnel roulant

Facturation et saisie des éléments de paie

2004 : EMPLOYEE SERVICE AFFRÈTEMENT, Mory Team Poitiers 86, CDD

Suivi des dossiers d'affrètement (saisie et facturation)

Gestion des appels avec les transporteurs