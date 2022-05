Marie PEPIN

J'ai eu la chance de pouvoir découvrir de nombreux secteurs d'activité en France et à l'étranger (Malte et Belgique)

Toutes ces expériences m'ont permis d'acquérir une véritable capacité d'adaptation, j'ai appris à gérer des projets, gérer des équipes et à être à l'écoute de mes collaborateurs ainsi qu'aux entreprises qui ont bien voulu me faire confiance. Mais je pars du principe qu'on n'a jamais fini d'apprendre et je suis à la recherche de l'entreprise qui me fera relever de nouveaux défis



I am looking a company who can have trust to me and where I will live an adventure with a lot of challenges.

During the last years I was lucky to create a program for helping young people during Corona Virus with an association and after that I was created my program alone for motivate teleworkers at home with tips and advices on social media and on different company.





Mes compétences (My skills) :

Management / Communication /Gestion de projet (Project manager)