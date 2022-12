Marie-Pierre RAMAN

Expériences :

J'exerce des missions variées et nombreuses dans le E-commerce et le Marketing direct depuis 1997.

- Actuellement Responsable de l'acquisition digital et des réseaux sociaux pour Pimkie (6 sites e-ommerce).

- 3 ans Responsable du Trafic on line pour Daxon.fr et Balsamik.fr : la mode en ligne avec les femmes.

- 1 an Responsable de process métier web dans le groupe 3Suisses International

- 3 ans Responsable Commercial chez APART France (Marketing/E-commerce/Relation Client) dans une société de VAD (multicanal) de vêtements et accéssoires modes pour femmes. Participation à la création de l'entreprise.

- 5 ans chez monabanq. à 3 postes relatifs à Internet : Responsable des partenariats on line, Responsable des développements Internet et Responsable du recrutement on line.

- 2 ans chez Boulanger : Responsable E-commerce

- 1 an : Mastère MD et E-commerce en alternance comme chef de projet dans une entreprise de BtoB (vente par téléphone de fournitures de bureau).

- 2 ans aux 3Suisses : Assistante multimédia (valorisation des produits via des boutiques en ligne)



Management :

Jusqu'à 5 personnes selon les missions



Formations :

Ecole Supérieure de Commerce de Lille (SKEMA)

Mastère de Marketing Direct et de Commerce Electronique



Mes compétences :

Vente à distance

Marketing on line

E commerce

Multi canal

Partenariats

Vente en ligne

Print

Internet

Réseaux sociaux

relation client

Chef de projet web

Gestion d'équipe