Marie-Pierre ZEUTZIUS (REGNARD)

De part mes emplois successifs dans l'administration, au secrétariat et à l'accueil, j'ai pu acquérir de plus en plus d'autonomie, d'organisation, de réactivité dans les tris, classements, inventaire et archivages.



Ranger, trier, organiser, classer, conserver, sécuriser et communiquer les archives ; c'est une obligation morale et scientifique à l'égard des générations futures ; (constituer et préserver la mémoire).



J'ai eu l'opportunité de pouvoir faire une PMSMP (période de mise en situation en milieu professionnel) à Paris à L'OPPIC (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture) en Mars pendant 10 jours.



C'est un travail-passion que d'être employée aux archives car j'aime énormément le passé, l'histoire, le patrimoine.