Marie PLEINDOUX

Ingénieure en écologie, je suis à la recherche d'un emploi dans ce même domaine. Ma formation ma permis dobtenir et de développer des compétences dans le diagnostic écologique, le fonctionnement des écosystèmes, ainsi que dans les analyses de données notamment les biostatistiques.

Souhaitant mettre à profit mes connaissances dans la gestion et la conservation des écosystèmes, un poste d'ingénieure écologue ou de chargée d'études en environnement serait en accord avec mon projet professionnel.

Du fait de mes précédentes expériences, mon affinité est plus forte pour les écosystèmes aquatiques. Je suis cependant curieuse et bien décidée à acquérir de nouvelles compétences et à en apprendre davantage sur les différents milieux qui nous entourent.

Je suis aussi à l'aise sur le terrain qu'en laboratoire, dynamique, organisée et polyvalente, j'apprends vite !

Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire, je serais ravie de rejoindre votre équipe !