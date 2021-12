Marie RÉDACTION

Ecrivain public et rédactrice web (et hors web) propose ses services à toutes personnes ayant des difficultés pour écrire, ayant besoin d'aide dans les domaines liés à l'écriture et/ou la lecture, ou tout simplement si le temps vous manque pour tout ce qui est lié à ce domaine :



- Tous courriers administratifs (réclamation, demande de dégrèvement, litige, relance, conflit, autre...)

- Toutes correspondances personnelles (lettre d'amour, d'amitié, pour un être cher, règlement de conflit...)...

- Corrections de pages web (et hors web), correction de tous vos documents...

- Rédaction d'articles web (et hors web), descriptions de produits...

- Tous travaux de saisie, retranscriptions audio...

- Relecture et/ou réécriture de manuscrits divers et/ou de documents...

- Rédaction de poème personnalisé...

- Rédaction d'histoire pour enfant personnalisée...

- Ecrivain fantôme (nègre), Dossier de presse...

- Rédaction d'articles magazines, gazettes, revues...



Liste non exhaustive. Tarifs et devis sur demande. Forfait possible sur certaines prestations. Toutes régions pour certaines prestations qui peuvent être effectuées à distance.

Contact direct et personnalisé : ecrivain.public75@yahoo.fr ou Tel : 07 62 73 44 24

Mais aussi présente sur une plateforme en ligne : https://5euros.com/profil/marie-redaction

Quelques commentaires ici : http://www.jemepropose.com/profil/8395 , http://www.jemepropose.com/annonces/ecrivain-public/11184 , http://www.profizer.fr/pglavis.php , et d'autres, dont les liens sont sur ma page Facebook.



Un bel article me concernant, ici : http://www.jemepropose.com/actu/2013/02/marie-ecrivain-public-jai-de-la-chance-de-vivre-de-ma-passion



Mes compétences :

Écrivain public

Conseil

Correction

Reformulation de textes

Relecture / corrections

Bêta-lecture

Correction orthographique

Ecriture

Fiches produits

Rédaction web

Rédaction de contenus web