Je m’appelle Marie Roger et j’ai 20 ans. Je suis actuellement étudiante en Techniques de Commercialisation à l’I.U.T. de Périgueux.



J’ai suivi un cursus littéraire jusqu’en première année de classe préparatoire. J’ai par la suite poursuivi mes études dans le domaine commercial afin de m'orienter vers le domaine du marketing stratégique et la publicité avec un D.U.T. Techniques de commercialisation.



Afin de valider mon D.U.T., j'ai effectué un stage au Québec (CA) à Laval dans une agence qui propose des solutions web, dans laquelle j'ai eu l'opportunité de découvrir les technqiues du marketing digital ainsi que de développer des compétences dans les diciplines SEO et SEM.



Je suis actuellement une formation en licence professionnelle "MASERTIC"​ (Communication/e-marketing) à l'I.U.T. de La Rochelle pour acquérir une qualification qui confirmera mes connaissances et compétences dans le webmarketing.



Le monde de l'internet ne cesse de se développer et promet un avenir certain. Aujourd'hui, les entreprises ne peuvent se permettre d'échapper aux nouvelles méthodes numériques afin de communiquer auprès de leur clientèle.



C'est pourquoi j'ai l’ambition de mettre à profit mes compétences afin de contribuer à la réalisation de stratégies web. Je souhaite aider les entreprises à adapter leur communication suivant les nouvelles opportunités du web marketing et à atteindre de meilleures cibles.



Toujours à fond dans ce que j’entreprends, je suis toujours prête à donner le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Acquisition de trafic

SEA

Réseaux sociaux

SMO

SEO

SEM

Stratégie digitale

Mobile

Marketing opérationnel

Référencement

Marketing produit

Mobile marketing

Marketing stratégique

Traduction anglais français

Web

Reporting

Création de site web

Marketing relationnel

Emailing

Webmarketing