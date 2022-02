Marie Roselyne ABADIE MONGE

J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine du conseil aux hommes et aux organisations.

Accompagnement et sécurisation des parcours professionnels;bilans, évaluations psychotechniques,évolution de salariés en entreprises.

Accompagnement de salariés cadres et non cadres.

Prestations d'orientation professionnelle,animateur pour Lyon du réseau nationale de l'UIMM PARIS.

Gestion de l'offre de formation, prospection de nouveaux marchés et gestion de projets.

Développement du partenariat avec le réseau des acteurs de la formation en Rhône Alpes.

Montage et suivi d'actions de formation avec les équipes pédagogiques.

Développement de projets formation auprès d'entreprises industrielles.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des compétences

Conseil

Accompagnement

Animation / Formation