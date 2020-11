Marie ROSENKRANZ

Ingénieur en Science des Matériaux, inspirée par la conception et le développement de matériaux innovants et durables. Je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité pour commencer ma carrière dans l'ingénierie.



Grâce à ma double formation en Génie des Matériaux, je peux m'adapter à tous types de postes (R&D, qualité, production, etc) pour toutes sortes de matériaux (métaux, céramiques, composites, polymères). J'ai également un intérêt particulier pour la conception 3D et de solides compétences dans l'utilisation du logiciel CATIA V5.



Je suis mobile à l'international et disponible dans l'immédiat.



N'hésitez-pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou si vous désirez davantage d'informations.