Marie-Servane ARNAUD

Avec plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie de le digital, j'ai développé des compétences tant au sein de groupes internationaux que d'entreprises moyennes ou petites, manageant différents environnements de contraintes et de culture.

Spécialiste du marché numérique, je suis spécialisée sur la digitalisation et les business pluridisciplinaires, mais aussi, sur le lancement et le développement des entreprises dans leur globalité (gestion, partenariat) incluant la conduite du changement.



Spécialités : Vision 360° management, stratégie de fusion et acquisition, digitalisation, spécialisation mobile et web (Application, mobile, projets web), conseil, conduite du changement, innovation et strategie produit , usage web et mobile mobile, user expérience digitale, service premium, CRM, stratégie multi-cannel, web 2.0, M-Payments, M-advertising. Social Media, Digital Content management , M commerce & E Commerce convergence, Objets connectés, acquisition et développement du parc clients via des canaux digitaux internationaux.



Force

• Responsable P&L (360 °), incluant la gestion de l'équipe d'experts avec déploiements opérationnels, achat média,

opérateurs relations, lobbying, ...

• Relation avec les lobbies et les partenaires stratégiques (opérateurs, partenaires médias, partenaires data,

associations sectorielles, les actionnaires, les investisseurs)

• Création et mise en place de stratégie marketing, y compris la digitalisation de l'offre

• 16+ ans dans la stratégie ROIste au niveau international avec une approche time to market et des résultats

maitrisés

• Expérience dans des cadres variées tant au niveau du secteur des télécommunications qu'aux annuaires

professionnels

• Appréhension des environnements culturel différent inlcuant des politiques d'intégration d'équipe

• Gestion du changement



Mes compétences :

Marketing

Téléphonie

E-commerce

Management

E-business