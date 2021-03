Marie-Sylvie MARIE-SYLVIE CUDON (CUDON)

Ma vie est une histoire écrite en poésie

Pour ne jamais oublier et faire perdurer

Mon histoire , pour en faire un jour un reccueil de poésie.

Standardiste, aidant familial avec mes Parents ,

Parce que l' amour depasse tout , et que chaque jour qui passe, j' honore leur mémoire .

Auxiliaire de vie Sociale

Qui me défini parfaitement dans l 'aide , le soutien

L' empathie , pour le maintien a domicile, dans le respect l' attention et la discrétion.

Un métier qui a tout son sens a mes yeux .

Formation Arep lorient lycée la Paix