Marie TANCHOU THEUILLERE

Actuellement étudiante en première année de BTS Commerce International à l'ESUP Rennes situé en France, je suis à la recherche d'un stage à l'étranger obligatoire non rémunéré du 9 mai au 5 juillet 2022 dans le secteur de l'import/export.

Je suis diplômée du BAC Economique et Social depuis 2019, j'ai ensuite étudié une année de Langues Etrangères Appliquées en 2020.

J'ai également travaillé aux alentours de 4 mois à l'usine STALAVEN, situé à Yffiniac en France, en période d'été ainsi que durant les vacances scolaires en 2020.



Je pourrai alors, tout en bénéficiant de votre expérience, vous apporter ma disponiblité ainsi que mes compétences, notamment sur le plan logistique et linguistique, plus particulièrement en Français, Anglais et Espagnol.

L'expérience de ce stage complètera mes enseignements en opérations internationales et en développement commercial et s'ajoutera ainsi à mes connaissances personnelles.



Je reste à disposition pour toute information complémentaire sur moi et sur les modalités du stage.