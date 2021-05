Marie-Therese MARTRICE

Je suis consultant expert SAP sur les modules Logistiques ( SD, MM, LE ) et sur IS OIL Downstream ( HPM, TDP, EXG, MAP, TD, TSW, MCOE, OGSD, etc. ) depuis plus de 20 ans.



Mes compétences me permettent d'intervenir dans différents domaines comme la gestion de projet, l'audit, l'assistance à maitrise d'ouvrage, l'assistance à maitrise d'oeuvre, le conseil ainsi que la formation.



Mes compétences :

SAP

Gestion du changement

Administration des ventes

Conseil

Système d'information

Supply chain

ERP

Coaching

Formation

SAP IS OIL Downstream