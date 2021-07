Marie TREUIL

Graphiste webmaster, webdesigner et Motion Designer.



Je suis titulaire d'une MANAA (Mise À Niveau en Arts Appliqués), d'un BTS Design Graphique (option médias imprimés) et d'une Licence en Web Design et Stratégie Digitale.



Fort de plusieurs expérience en agence auparavant et de 5 ans en tant que Graphiste/Webmaster à la Mairie du 17e en tant que collaboratrice du Maire du 17e arrondissement de Paris, j'ai bien entendu acquis toutes les compétences techniques associées à mon métier de graphiste.



Je travaille également à mon compte en tant que graphiste Freelance.



Mes expériences passées m'ont également permis d'acquérir de solides connaissances en marketing et en gestion, des atouts considérables dans le cadre de mon activité et de la gestion de la relation clients.



Curieuse, polyvalente et ouverte d'esprit, j'essaie de faire preuve de créativité afin d'avoir les connaissances et idées nécessaires pour m'adapter à des commandes de natures différentes. Mon sens du contact me permet, quant à lui, d'établir des dialogues constructifs avec les personnes faisant appel à mes services.