Marie-Valentine LOISEAU

Après un Brevet de Préparatrice en Pharmacie, j'ai choisi de quitter ce milieu pour celui de la chimie.

Plus épanouissant pour moi, je choisi a présent de m'orienter vers le technico commercial pour poursuivre dans le monde de la chimie tout en retrouvant ce contact client et les objectifs de vente qui m'ont tant manqués en laboratoire.

Suite a un BTS Chimiste en alternance chez Ianesco et une licence pro de technico commerciale dans la société Batailler Labo afin d’ajouter des compétences commerciales a mes connaissances en analyse de l’eau, je suis maintenant responsable du secteur Midi Pyrénées pour Sodipro.