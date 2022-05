Marie VIDOT

Ken Okada est une créatrice japonaise qui a monté sa société de prêt à porter féminin à Paris en 2000. Son concept repose sur un jeu de contrastes, japonais-occidental, structuré-destructuré, noir-blanc... Basée 1 bis rue de la Chaise dans le 7ème arrondissement de Paris, Ken Okada distribue ses collections dans plusieurs multi-marques comme les Galeries Lafayette et Takashimaya, en France, Italie, Allemagne, Etats-Unis...



Je suis en charge de l'animation du réseau commercial et du développement de la marque en France et à l'international



Mes compétences :

Couture

Prêt à porter