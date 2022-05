Marie VILLAREM

Je vous propose un partenariat. J'ai 2 ans et demi d'expériences professionnelles. Je dispose de trois atouts pour travailler dans le milieu bancaire:

-J'ai une sensibilité commerciale, cela fait un an et demi que je travaille chez Tupperware.

-J'ai un bon contact avec les clients, j'ai su élargir le portefeuille clientèle et fidéliser cette dernière que ce soit dans la restauration ou chez Tupperware.

-Je sais travailler en équipe, je suis responsable d'équipe chez Tupperware.







Mes compétences :

Accueillir les clients et identifier leur demande

Informer le client sur les produits

Vérifier et déposer des paiements

Classer les documents et produits et les délivrer