Marie VINCENT

Après avoir terminé mon BTS SP3S en alternance, je souhaite pouvoir déouvrir le monde l'Economie Sociale et Solidaire c'est ainsi que je choisi d'entrer en licence MPES (Manager de Proximité dans l'ESS) au sein de l'IRUP de Saint-Etienne.



Cette formation m'a permis de m'approprier et de connaître les valeurs que véhicule l'ESS et qui corresponde à mes propres valeurs en plaçant l'humain au cœur du système. Aujourd'hui je suis en recherche d'emploi dans ce secteur et je souhaite pouvoir intégrer une association ou une autre structure de l'ESS afin de pouvoir mettre à profit mes compétences et les développer.



Au travers de mon année d'apprentissage j'ai pu développer mes compétences en gestion de projet, en management et en communication. Je souhaite pouvoir dans mon futur emploi allier relations humaines, gestion administrative et management. Je suis quelqu'un d'organisé, de sérieuse et de dynamique, enfin je suis disponible toute de suite.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Relationnel

Audit qualité

Management

Communication

Gestion administrative

Gestion de projet

Marketing

Gestion du risque