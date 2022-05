Marie-Vincente LOZANO

Née en 1971, j'ai baigné dans une époque riche de bouleversements artistiques. Les murs de clivages obtus tombaient, libérant ainsi les esprits créatifs. Tel Christian LACROIX, associer rose et rouge, poids, carreaux et rayures ne choquait plus.

Parce que le talent est partout, j'ai pris possession de toutes les influences qui nous entourent quotidiennement pour en faire resurgir mon univers personnel. Teinté de sobriété autant que d'excentricité.

Le souci du détail est le fil conducteur d'une production volontairement aléatoire. Si l'esprit de GIACOMETTI y est très présent, il s'efface pour laisser place à quelques représentations humoristiques.

OSER est mon maître-mot.

Seule, je parviens à donner vie à une bonne partie de mes projets.

Toutefois, je crois aussi aux rencontres, sources de richesses complémentaires, ce qui explique mon adhésion à VIADEO. C'est une invitation à qui voudra bien y répondre.



Mes compétences :

Artiste

Artiste Plasticienne

Nature

Observatrice

Plasticienne