Ma recherche d'emploi s'oriente vers un poste permettant la mise en œuvre de compétences bureautiques et relationnelles et comprenant la possibilité de suivre des formations bureautiques pour accroître mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Bureautique

Recherche bibliographique ou Internet

Accueil physique et téléphonique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel