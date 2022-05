Marie VITALE

Expert-comptable dynamique sur le territoire vitrolais spécialisée dans la création d'entreprise et la recherche de financement.

Ayant un cabinet à taille humaine, mon objectif est d'accompagner mes clients dans leurs différentes étapes (création, développement, transmission...) par une relation privilégiée et une réactivité permanente.

Je participe au développement de la ville, notamment en organisant des formations gratuites sur l élaboration d'un business plan au pôle entreprenariat de Vitrolles tous les mois ou par l organisation d un tchat gratuit, ouvert à toute personne ayant des questions d'ordre comptable, fiscal, social, création d'entreprise ...

J'ai participé également à des comités techniques et d agrément permettant l obtention de prêt d honneur (API)



Mes compétences :

Expertise comptable

Création d'entreprise