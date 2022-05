Marie VIVIEN

Forte de 10 ans d’expérience en communication interne, corporate et externe, stratégie marketing et recommandation stratégique, je suis engagée au sein de Compétences Plus pour développer l'image et les actions stratégiques d'entreprises innovantes de la région toulousaine.



Mes compétences :

Communication

International

Polyvalence

Édition

Marketing direct

PAO

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Stratégie digitale

Créativité

Communication interne

Management

Organisation d'évènements

Marketing stratégique