J'évolue depuis 10 ans dans le milieu du retail, dont 3 ans dans le sport et 7 ans dans le luxe (LVMH).



J'ai à coeur la satisfaction client et la qualité des partenariats avec les différentes parties prenantes internes ou externes à l'entreprise.



Orientée résultat, agile, j'aime le challenge, l'innovation et le dépassement de soi.