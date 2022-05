Marie VORIMORE

Captivée par les enjeux de la Supply Chain et sa position centrale au sein des organisations, je m'épanouis aujourd'hui dans la diversité des missions que j'entreprends chaque jour.



Les interventions de grands professionnels au sein du Mastère m'ont apporté de nombreuses connaissances en vue de maîtriser les bases méthodologiques, instrumentales et pratiques de la Supply Chain.



De formation initiale ingénieur spécialisée en Biologie Industrielle, je dispose à la fois d'expertises scientifiques, techniques et managériales afin d'accomplir les projets - missions en vue de satisfaire au mieux les clients.

Mes expériences à l'international ont été fortement enrichissantes et m'ont permis d'acquérir de larges étendues de connaissances et une capacité d'adaptation importante.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Formulation produits

Business strategy

Marketing Analysis

Biologie végétale

Négociation contrats