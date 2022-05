Marie VUILLEMIN

J’ai bâti ma carrière autour d’une double compétence dans les médias : technique et marketing.

Mon quotidien :

- > Centraliser, rédiger et synthétiser les demandes marketing concernant les produits FAI (Modem / Décodeur TV, accessoires…) et les services (TV/VOD, CUP, internet …)

- > Utiliser mon background technique pour mettre en place des solutions avec les équipes techniques et/ou partenaires

- > Assurer une mise en place en mode Agile des différents projets dont j’ai la charge

- > Suivre les indices de performances (KPI), l’usage du service et, ainsi, sa rentabilité

- > Innover et détecter des projets en étant à l’écoute du marché sur les nouvelles tendances et les nouveaux usages numériques (socialTV, BigData…)



Et aussi !

Je sais travailler dans un contexte technique et organisationnel complexe, je suis reconnue pour mon sens de l’engagement, ma capacité à fédérer et pour mon esprit d’équipe. Assoiffée de nouveaux challenges, j’ai aujourd’hui envie d’apporter mon expérience à la digitalisation de différents secteurs : médias, bancaire, assurances, transports, défense et de continuer à travailler sur les nouveaux usages.





Mes compétences :

DVB

IP

Multimedia

Médias

Gestion de projet

Télécommunications

Mobile

Android

Innovation

Nouveaux médias

VOD

Marketing

contenus

User interface design

Lancement de produits

TV numérique

Télévision

IPTV