Marie WAEGEMANS

Titulaire d’un diplome de designer graphiste infographiste niveau II (licence) de l’école Brassart Nantes, je suis actuellement à la recherche d’un emploi.



Ayant fait de longs stages, j’ai eu l’occasion de toucher à divers domaines du graphisme, notamment en print et webdesign, toutes ces expériences ont été enrichissantes mais aussi de belles réussites autant pour mes employeurs que pour moi. Aujourd’hui je souhaite pouvoir utiliser les compétences que j’ai acquises dans le monde du travail.



Je suis curieuse de toutes les nouveautés dans le domaine du graphisme, je passe beaucoup de temps à m’informer, à voir les expositions de ma région, j’aime regarder des films, des séries, suivre les actualités et les tendances d’internet... J’aime et j’ai besoin de travailler, être entourée d’une équipe sympathiques, je ne compte pas mes heures et mon enthousiasme car avant d’être une carrière, le graphisme reste avant tout une passion.



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe InDesign

HTML

Adobe Illustrator

Design graphique

CSS

Adobe Photoshop

Packaging

Illustration