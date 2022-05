Marie WELSCH

Créative, je trouve toujours des solutions ingénieuses face aux problèmes rencontrés.



Passionnée par le monde de l'art, je sais comment dynamiser une structure et valoriser une programmation culturelle.



De caractère agréable, je tisse de bonnes relations avec mon entourage professionnel.



Organisée, rigoureuse et réactive, je suis totalement impliquée lors des événements programmés et à l'écoute des artistes, des partenaires et de l'équipe.



D'une grande curiosité intellectuelle, j'ai voyagé parmi deux disciplines: les Lettres Modernes et les Sciences Politiques et obtenu deux masters.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Gestion de projets culturels