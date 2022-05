Marie WOTODZO

Titulaire d'un Brevet de Technicien supérieur en Tourisme et loisirs, je me suis orientée vers la communication-markéting. J'ai été conseillère clientèle dans la structure de GSM mondialement connue MTN Bénin pendant deux années. Aujourd'hui je suis commerciale dans une structure de vente de matériels et consommables informatique.

Parallèlement je fais du free-lance pour une structure de création, de développement et d’hébergement de site web: Elperf ; site:Array.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Développement logiciel

Développement web

Marketing

Tourisme

Web