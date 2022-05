Marie WRIGHT

En partenariat avec de grands groupes industriels, VSOLUTION, est une entreprise Française d'ingénierie en plein essor créée en 2005, spécialisée dans le domaine du transport( automobile, aéronautique, ferroviaire...)

Elle est également présente sur le plan international notamment en Chine et au Maroc.

VSOLUTION c'est aussi une entreprise dans laquelle règnent convivialité et climat de confiance.

Vous êtes INGENIEURS et souhaitez rejoindre une équipe dynamique, riche par sa diversité culturelle, faire valoir votre créativité et votre savoir-faire BIENVENUE CHEZ VSOLUTION.



Mes compétences :

Sélections et qualifications des candidats

- Recueil des besoins auprès des opérationnels

- Détermination et mise en œuvre des moyens de rec

Gestion de la partie administrative