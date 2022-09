Marie WRONA-FELIX (FELIX )

Tutulaire du diplôme de "secrétaire assitante médico-social depuis 1 an , je recherche activement un poste .

A l'issue d' un CDD de 7 mois et demi pour un remplacement au sein d'un centre de 17 kinésithérapeutes, celui ci a pris fin . Je suis de ce fait disponible immédiatement pour excercer à nouveau cette activité.

Mes compétences professionnelles acquises lors de mon dernier poste occupé, me permettent à ce jour d'avoir de solides bases, que je serais ravie de pouvoir mettre à profit dans une nouvelle entreprise.