Marie Yedem TANO, 30 ans et diplômée d'un BAC +2 en commerce. Mon expérience professionnelle a été principalement marquée par 3 années de service en qualité de vendeuse en boutique dans le secteur de la télécommunication. Mes qualités sont accentuées sur l’échange, l’accueil bienveillant et le renseignement. Je reste ouverte et disponible pour toute offre d'emploi. Merci