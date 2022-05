Marie-Yolande BOUCEFFA

20 ans d'expérience dans l'insertion et 10 ans dans la formation, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mon travail est une vocation, car j'aime transmettre, aider et accompagner es personnes dans leur vie professionnelle et sociale. Fille de terrain, j'ai tout appris sur le "tas" et j'apprends vite. Même pendant la période où j'ai encadré les conseillers, j'ai continué à recevoir le public et à m'occuper des jeunes usagers.

je connais mes compétences et je sais que je peux apporter beaucoup à une structure ...